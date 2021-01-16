В IIHF назвали проведение ЧМ в Белоруссии невыполнимой задачей

Вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола высказал мнение о возможности проведении чемпионата мира-2021 в Белоруссии. Его слова приводит Helsingin Sanomat.

По мнению Куммолы, организация турнира в Белоруссии в данный момент — невыполнимая задача. Функционер добавил, что не удивился позиции компаний Skoda и Nivea Men, отказавшихся спонсировать ЧМ в случае его проведения в стране. Куммола считает, что соревнования следует провести в Латвии.

Ранее компания Nivea Men и автоконцерн Skoda выступили с заявлениями о том, что откажутся спонсировать чемпионат мира по хоккею в случае его проведения в Белоруссии. Такое решение мотивируется сложившейся в стране политической ситуацией.

Изначально планировалось, что ЧМ по хоккею пройдет в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года продолжаются массовые протесты граждан, несогласных с официальными итогами президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. Одним из требований оппозиции является перенос чемпионата мира из Минска в качестве отказа признать легитимность действующей власти. Латвия выразила готовность принять все матчи турнира.