Президент IIHF рассказал о давлении из-за возможного проведения ЧМ в Белоруссии

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал о давлении, оказываемом на организацию, из-за возможного проведения чемпионата мира в Белоруссии. Его слова приводит «Р-Спорт».

«На данный момент политическое давление на IIHF идет отовсюду. Прежде всего, оно идет от Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Германии. Правительства их стран призывают к бойкоту чемпионата мира», — заявил Фазель. По его словам, давление идет и со стороны спонсоров, которые понимают, что могут понести потери в случае проведения турнира в Белоруссии.

Ранее 16 января вице-президент IIHF Калерво Куммола назвал невыполнимой задачей проведение ЧМ в Белоруссии в нынешних условиях. По его мнению, турнир следует провести в Латвии.

Компания Nivea Men и автоконцерн Skoda заявили, что откажутся спонсировать чемпионат мира по хоккею в случае его проведения в Белоруссии. Такое решение мотивируется сложившейся в стране политической ситуацией.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года продолжаются массовые протесты граждан, несогласных с официальными итогами президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко. Одним из требований оппозиции является перенос чемпионата мира из Минска в качестве отказа признать легитимность действующей власти. Латвия выразила готовность принять все матчи турнира.