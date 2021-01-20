В Канаде поддержали лишение Белоруссии чемпионата мира по хоккею

Представитель Федерации хоккея Канады (Hockey Canada) Доминик Сайян поддержал лишение Белоруссии чемпионата мира по хоккею 2021 года. Его слова приводит ТАСС.

«Это решение было принято из-за вопросов безопасности. Федерация хоккея Канады полностью одобряет его», — заявил Сайян. Он подчеркнул, что канадская сторона пока не будет давать других комментариев по поводу этой ситуации.

19 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность проведения чемпионата мира-2021 в России. Представитель Кремля заявил, что пока таких инициатив от Международной федерации хоккея (IIHF) не поступало.

О том, что Белоруссию лишили права проведения чемпионата мира 2021 года, стало известно 18 января. IIHF объяснила решение неспособностью гарантировать безопасность участникам турнира и болельщикам.

В Белоруссии с 9 августа 2020 года продолжаются массовые протесты граждан, несогласных с официальными итогами президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко. Одним из требований оппозиции является перенос чемпионата мира из Минска в качестве отказа признать легитимность действующей власти.