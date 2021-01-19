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Олимпийский чемпион осудил лишивших Белоруссию ЧМ по хоккею «поганых политиков»

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Александр Тихонов
Александр Тихонов
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о решении Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Белоруссию права проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Его слова приводит РИА Новости.

Тихонов назвал решение неправильным и вспомнил, что чемпионат мира 2014 года, проходивший в Белоруссии, стал лучшим за всю историю турнира. «Когда болваны политические говорят, что спорт вне политики, они это доказали. Американцы проведут хуже всех. Какие-то поганые политики не дали провести. Они думают только как навредить», — посчитал он.

О переносе турнира из Минска было объявлено 18 января. В IIHF объяснили решение соображениями безопасности и пообещали выплатить белорусской стороне компенсацию. Изначально планировалось, что турнир пройдет в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года продолжаются протесты граждан, несогласных с итогами президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко. Одним из требований оппозиции был перенос чемпионата мира из Минска в качестве отказа признать легитимность действующей власти.

Александр Тихонов — сторонник Лукашенко. В сентябре он оскорбил поддержавших протесты спортсменов, заявив, что эти атлеты понятия не имеют, как заработать копейку.

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