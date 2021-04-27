В Госдуме отреагировали на победу российских хоккеистов над США на юниорском ЧМ

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отреагировал на победу юниорской сборной России по хоккею над США в стартовом мачте чемпионате мира. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его мнению, россияне собрали волю в кулак и «разобрались с американцами». При этом Свищев выразил недоумение крупным счетом в пользу США по ходу встречи. Несмотря на это, депутат назвал победу фантастической.

В Федерации хоккея США на поражение своей сборной отреагировали шуткой. Там напомнили, что их команда в 2015 году в стартовом матче турнира проиграла россиянам со счетом 1:3, а затем завоевала золотые медали.

Ранее 27 апреля российская сборная одержала волевую победу над американцами. Отечественные хоккеисты уступали 1:5, однако сравняли счет, перевели матч в овертайм, а затем выиграли.

В группе россиянам также предстоят встречи с командами Чехии, Финляндии и Германии. ЮЧМ проходит в США и продлится до 7 мая.