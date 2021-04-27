Появилось видео лучших моментов с матча России и США на ЮЧМ

Сборная России оказалась сильнее американской команды в матче первого игрового дня юниорского чемпионата мира (ЮЧМ), который проходит в США. Видео доступно на YouTube-канале Russia Hockey.

Российская команда сумела перевернуть ход встречи. Отечественные хоккеисты отыгрались со счета 1:5. Они перевели матч в овертайм и одержали верх над оппонентами.

В составе отечественной сборной голами отметились Матвей Мичков и Иван Мирошниченко (по две заброшенных шайбы), Данила Юров, Всеволод Гайдамак и Никита Чибирков (по одной заброшенной шайбе).

Российская сборная выступает в одной группе с Чехией, Финляндией, Германией и США. Завершится турнир 7 мая.