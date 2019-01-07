Ролик молодежного ЧМ по хоккею изменили после скандала с флагом России

Организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею изменили итоговый ролик после того, как забыли включить в него флаг России. Видео появилось в Twitter турнира, из него удалили государственную символику всех стран.

Подпись к ролику оставили прежней: «Болельщики, вы снова сделали это. Спасибо жителям Ванкувера, Виктории, всем канадцам и болельщикам со всего мира за то, что вы вписали чемпионат мира 2019 года в историю».

6 января появилось видео ЧМ, в котором показали девять флагов стран-участниц, тогда как на первенстве мира соревновались десять сборных.

Турнир проходил в Канаде. Сборная России завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место швейцарцев со счетом 5:2. Победителем турнира стала команда Финляндии, в финале одержавшая победу над американцами (3:2).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!