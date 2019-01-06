Организаторы молодежного ЧМ по хоккею забыли о флаге России

Twitter / HC_WJC

Организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею не включили российский флаг в итоговый ролик с благодарственным обращением к болельщикам. Видео появилось в Twitter-аккаунте соревнований.

В 20-секундном ролике были показаны девять флагов стран-участниц, тогда как на первенстве мира соревновались десять сборных. «Болельщики, вы снова сделали это. Спасибо жителям Ванкувера, Виктории, всем канадцам и болельщикам со всего мира за то, что вы вписали чемпионат мира 2019 года в историю», — говорилось в подписи к видео.

Турнир проходил в Канаде. Сборная России завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место швейцарцев со счетом 5:2. Победителем турнира стала команда Финляндии, в финале одержавшая победу над американцами (3:2).

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