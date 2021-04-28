Тренер юниорской сборной России объяснил поражение от Финляндии на ЧМ

Главный тренер юниорской сборной России по хоккею Альберт Лещев объяснил поражение команды от Финляндии во втором матче на чемпионате мира в США. Его слова приводит сайт Федерации хоккея России (ФХР).

По его словам, команда отдала слишком много сил и эмоций в прошлой игре против американцев. Он также отметил, что после окончания той встречи прошло менее суток. Кроме того, Лещев поблагодарил российских хоккеистов за самоотдачу.

Матч против Финляндии прошел в ночь на среду, 28 апреля. Россияне за 2,5 минуты до конца вели со счетом 3:1, но пропустили две шайбы и потерпели поражение в серии буллитов.

В ночь на вторник, 27 апреля, россияне начали чемпионат мира с победы над хозяевами турнира — командой США (7:6). Подопечные Лещева проигрывали со счетом 1:5, но смогли сравнять счет и забросить решающую шайбу в овертайме.

Сборная России после двух туров имеет в активе три очка и находится на третьем месте в группе B. В следующем матче россияне 30 апреля сыграют с Германией.

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