Российские хоккеисты разгромили сборную Чехии на юниорском ЧМ

Сборная России разгромила команду Чехии в четвертом матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею, сообщает ТАСС.

Встреча группы B, прошедшая во Фриско (штат Техас), завершилась со счетом 11:1. Среди российских хоккеистов хет-трик оформил Матвей Мичков (2-я, 46-я и 59-я минуты), дубли на счету Федора Свечкова (48, 52) и Прохора Полтапова (14, 39). Также по одной шайбе забросили Иван Мирошниченко (18), Арсений Коромыслов (31), Данила Юров (58) и Дмитрий Кателевский (34).

Российская команда с девятью очками сейчас занимает первое место в группе. Сборная России досрочно вышла в четвертьфинал, на данный момент ее соперник еще не определился.

Ранее главный тренер юниорской сборной России по хоккею Альберт Лещев объяснил поражение команды от Финляндии во втором матче на чемпионате мира в США. По его словам, команда отдала слишком много сил и эмоций в прошлой игре против американцев. Он также отметил, что после окончания той встречи прошло менее суток.