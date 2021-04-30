Российские хоккеисты вышли в четвертьфинал юниорского ЧМ

Российские хоккеисты по итогам трех матчей группового этапа вышли в четвертьфинал юниорского чемпионата мира. Об этом сообщает ТАСС.

Сборная России в третьем матче, который прошел в ночь на 30 апреля, обыграла немцев со счетом 6:1. В составе российской команды отличились Данила Юров, Илья Квочко и Матвей Мичков, который забил четыре шайбы.

Ранее главный тренер юниорской сборной России по хоккею Альберт Лещев объяснил поражение команды от Финляндии во втором матче на чемпионате мира в США. Матч против Финляндии прошел в ночь на среду, 28 апреля. Россияне за 2,5 минуты до конца вели со счетом 3:1, но пропустили две шайбы и потерпели поражение в серии буллитов.

В ночь на вторник, 27 апреля, россияне начали чемпионат мира с победы над хозяевами турнира — командой США (7:6). Подопечные Лещева проигрывали со счетом 1:5, но смогли сравнять счет и забросить решающую шайбу в овертайме.

Сборная России после трех туров имеет в активе шесть очков и находится на промежуточном первом месте в группе B. Следующий матч россияне проведут со сборной Чехии в ночь на 2 мая.

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