Появилось видео уникального гола хоккеиста сборной России на юниорском ЧМ

Another lacrosse style goal! @russiahockey Matvei Michkov brings the puck up and over to put Russia up 2-0! @deb_teams #U18Worlds pic.twitter.com/NxEZOi7eyR — IIHF (@IIHFHockey) April 29, 2021

Появилось видео уникального гола хоккеиста сборной России Матвея Мичкова на юниорском чемпионата мира в матче против команды Германии. Видео доступно в Twitter Международной федерации хоккея (IIHF).

16-летний нападающий отличился голом в стиле «лакросс» на 21-й минуте второго периода. Он поднял шайбу на крюк за воротами и занес ее за спину вратарю. Матч завершился со счетом 6:1 в пользу российских юниоров.

По итогам трех встреч группового этапа россияне вышли в четвертьфинал чемпионата мира. Турнир проходит с 27 апреля по 7 мая в США.