Российские юниоры вышли в финал чемпионата мира по хоккею. В полуфинале сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 6:5. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча состоялась в американском городе Фриско, штат Техас. В составе российской команды отличились Даниил Лазутин и Матвей Мичков, а также Никита Чибриков и Иван Мирошниченко, которые забили по две шайбы.

За золотые медали сборная России поборется с канадцами, которые разгромили шведов в полуфинале со счетом 8:1. Финальный мачт, как и игра за третье место между командами Финляндии и Швеции, состоится в ночь на 7 мая.

Ранее главный тренер юниорской сборной России по хоккею Альберт Лещев объяснил победу против команды Белоруссии в четвертьфинале чемпионата мира. «Где-то упустили нити игры при счете 3:0, сделали перестановки, которые дали плоды. В раздевалке сделали перестановки в звеньях, на этом моменте сыграли третий период», — заявил Лещев. Он добавил, что на удачную игру команды также повлияла смена ледового дворца.