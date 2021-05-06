Тренер юниорской сборной России по хоккею отреагировал на выход в финал ЧМ

Главный тренер юниорской сборной России по хоккею Альберт Лещев отреагировал на выход команды в финал чемпионат мира в США. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

По словам специалиста, концовка полуфинальной встречи против Финляндии получилась смазанной, так как россияне должны были увереннее доводить игру до победы. Он также отметил, что успех российской команды в игре в большинстве обусловлен хорошей работой в тренировочном процессе.

Встреча против Финляндии прошла в ночь на четверг, 6 мая, и завершилась со счетом 6:5 в пользу россиян. В параллельном полуфинале Канада разгромила Швецию.

Встреча за титул с канадцами начнется 7 мая в 04:00 по московскому времени. Юниорский чемпионат мира проводится с 1999 года, Россия становилась победителем турнира три раза.

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