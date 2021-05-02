Сборной России по хоккею разрешили сыграть в форме с триколором на ОИ и ЧМ

Сборная России по хоккею может сыграть в форме с цветами национального флага на чемпионате мира-2021 и Олимпиаде-2022. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Организация утвердила дизайн красного и белого свитеров, где на груди изображен герб Олимпийского комитета России (ОКР). Он представляет собой олимпийские кольца, над которыми нанесены белая, синяя и красные полосы.

Чемпионат мира-2021 пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Олимпиада-2022 состоится в Пекине с 4 по 20 февраля.

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил отечественным атлетам выступать под флагом России на международных турнирах. Мера касается чемпионатов мира и Олимпиад. В течение двух лет Россия также не имеет права принимать данные турниры.