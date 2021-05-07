Лидер юниорской сборной России по хоккею подвел итоги чемпионата мира

Лидер юниорской сборной России по хоккею Матвей Мичков подвел итоги чемпионата мира. Его слова приводит РИА Новости.

Мичков назвал второе место на турнире неудачным результатом, так как команда ехала на ЧМ только за золотом. «Мы вернемся еще и отыграемся за этот турнир. Мы бились, упрекнуть не в чем команду, но так сложилось. Это жизнь, надо принять», — заявил хоккеист.

Мичков выиграл бомбардирскую и снайперскую гонки на чемпионате мира. Он был признан самым ценным игроком турнира. В активе 16-летнего форварда 16 (12 плюс 4) очков в семи матчах.

В финале юниорского ЧМ сборная России проиграла канадцам. Встреча проходила в американском Фриско 7 мая и завершилась со счетом 5:3 в пользу соперника. Канадцы выиграли трофей впервые с 2013 года.

Юниорский чемпионат мира проводится с 1999 года, Россия становилась победителем турнира три раза.