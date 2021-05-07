Тренер канадских хоккеистов-юниоров объяснил победу над россиянами в финале ЧМ

Главный тренер юниорской сборной Канады по хоккею Дэйв Барр объяснил победу команды в финале чемпионата мира. Его слова приводятся на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Барр заявил, что после первого периода настроил команду продолжать вести свою игру, несмотря на то, что россияне дважды вели в счете. «Нам противостояла хорошая команда. Канада просто сделала то, что должна была, чтобы вернуться в игру», — посчитал он, добавив, что игрокам удалось сохранять спокойствие на протяжении всего матча.

Сборная Канады одержала победу над россиянами в финале юниорского ЧМ ранее 7 мая. Встреча проходила в американском Фриско и завершилась со счетом 5:3. Канадцы выиграли трофей впервые с 2013 года.

Юниорский чемпионат мира проводится с 1999 года, Россия становилась победителем турнира три раза.