Тренер юниорской сборной России по хоккею прокомментировал поражение в финале ЧМ

Главный тренер юниорской сборной России по хоккею Альберт Лещев прокомментировал поражение команды в финале чемпионата мира. Его слова приводит Sport24.

«Снимаю перед ребятами шляпу, играли с русским характером. Они играли сегодня за страну. Мне за них не стыдно. У нас была настоящая семья», — заявил Лещев. По его мнению, в каких-то моментах россияне потеряли концентрацию, однако не отдавали инициативу канадцам.

В финале юниорского ЧМ сборная России проиграла канадцам. Встреча проходила в американском Фриско и завершилась со счетом 5:3 в пользу соперника. Канадцы выиграли трофей впервые с 2013 года.

Юниорский чемпионат мира проводится с 1999 года, Россия становилась победителем турнира три раза.

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