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Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею

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Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Назван состав сборной России по хоккею на предстоящий чемпионат мира, который пройдет в Латвии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Тренерский штаб огласил имена 25 хоккеистов. Еще три места зарезервированы для возможного вызова игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Состав сборной России — голкиперы: Иван Федотов и Александр Самонов. Игроки обороны: Алексей Марченко, Рушан Рафиков, Игорь Ожиганов, Григорий Дронов, Никита Нестеров, Владислав Гавриков, Иван Проворов, Артем Зуб. В нападении сыграют: Антон Слепышев, Константин Окулов, Максим Шалунов, Павел Карнаухов, Иван Морозов, Антон Бурдасов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Андрей Кузьменко, Сергей Толчинский, Дмитрий Воронков, Михаил Григоренко, Александр Барабанов.

Турнир в Риге стартует 21 мая и завершится 6 июня. В первом матче российской сборной предстоит встреча с командой Чехии. Отечественные хоккеисты крупно проиграли чехам в матче евротура 15 мая.

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