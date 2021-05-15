Овечкин прокомментировал свое будущее в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал свое будущее в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводятся на сайте лиги.

Хоккеист заявил, что его волнует судьба команды в плей-офф в Кубке Стэнли, а не подписание нового контракта. «Хотим завоевать Кубок еще один раз для города и для нас. Я хочу играть на 100 процентов, хочу убедиться, что со мной все в порядке», — добавил он.

В апреле прошлого года Овечкин порассуждал о завершении профессиональной карьеры. По словам хоккеиста, он здоров и обожает хоккей, поэтому будет стараться продолжать выступать, «пока есть страсть к игре».

Овечкин выступает за клуб с 2005 года. Нынешний контракт россиянина с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2020/2021. Хоккеист девять раз становился лучшим снайпером чемпионата, также он выиграл Кубок Стэнли.

В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет с «Бостон Брюинс».