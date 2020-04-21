Овечкин порассуждал о завершении карьеры

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин порассуждал о завершении профессиональной карьеры. Интервью со спортсменом состоялось в программе Hockey at home, принадлежащей телевидению лиги.

По словам хоккеиста, он здоров и обожает хоккей, поэтому будет стараться продолжать выступать, «пока есть страсть к игре». «У меня есть еще год контракта после этого сезона. Посмотрим», — заявил Овечкин.

Форвард добавил, что не собирается быть игроком, который «просто катается для виду и занимает чье-то место».

Ранее сообщалось, что Овечкин и лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки сыграют друг против друга в спортивном симуляторе NHL 20. Мероприятие будет называться «"Великий" против "Великой восьмерки"».

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он приводил «Кэпиталс» к победе в Кубке Стэнли в 2018 году. На счету россиянина 706 заброшенных шайб в мачтах НХЛ. Форвард занимает восьмое место среди лучших снайперов в истории лиги.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!