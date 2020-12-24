В «Вашингтоне» оценили вероятность подписания нового контракта с Овечкиным

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Брайан Маклеллан оценил вероятность подписания нового контракта с российским форвардом Александром Овечкиным. Его слова доступны на сайте лиги.

«Надеюсь, у нас будет возможность во время сборов поговорить с Овечкиным о продлении договора. Мы планировали сделать это с конца прошлого сезона, и в наших намерениях ничего не изменилось», — заявил Маклеллан.

Менеджер добавил, что нужно дождаться момента, когда откроется тренировочный лагерь «Вашингтона».

21 декабря Овечкин рассказал о свадебном подарке от президента Владимира Путина. Президент подарил хоккеисту и его супруге Анастасии Шубской чайный сервиз. Пара поженилась в августе 2016 года.

Россиянин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. В составе команды в 2018 году он выиграл Кубок Стэнли.