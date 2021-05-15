Появилось видео разгромного поражения российских хоккеистов на Евротуре

Сборная России по хоккею потерпела разгромное поражение от Чехии в рамках Евротура. Видео опубликовано в YouTube-канале Матч ТВ.

Российские хоккеисты всухую уступили сборной Чехии со счетом 0:4. У соперников отличились Филип Задина, Иржи Секач, Якуб Флек и Томаш Зогорна.

Российская сборная завершила чешский этап турнира на последнем четвертом месте в таблице. Чехия набрала восемь очков и выиграла домашний этап.

21 мая стартует чемпионат мира по хоккею. Турнир пройдет в Латвии. В матче открытия россиянам снова предстоит встреча с чехами. Она пройдет 21 мая и начнется в 16:15 по московскому времени.