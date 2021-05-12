Сборная России по хоккею установила историческое достижение в Евротуре. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В стартовом матче Чешских игр россияне со счетом 6:4 обыграли Швецию и одержали десятую победу подряд в рамках турнира. Предыдущее достижение было установлено командой на стыке сезонов-2007/2008 и 2008/2009. Тогда российская сборная, которой успели поруководить Игорь Ларионов и Вячеслав Быков, выиграла девять матчей подряд.

В нынешнем сезоне подопечные Валерия Брагина выиграли все матчи Евротура. В четверг, 13 мая, у россиян есть шанс установить рекорд по набранным очкам. Для этого команде нужно победить Финляндию. Сейчас в активе российской сборной 27 очков. В сезоне-2008/2009 было набрано на одно очко больше.

Чешский этап Евротура — заключительный турнир в подготовке к чемпионату мира. Первенство планеты пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.