Сборная России проиграла Словакии на ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла команде Словакии со счетом 1:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В первом периоде команды друг другу голов не забили. Счет был открыт в середине второго периода: шайбу забросил Милош Кемлен. Через минуту российские хоккеисты сравняли счет усилиями Александра Барабанова. В третьем периоде словаки дважды отличились — сперва шайбу забросил Мартин Гернат, окончательный счет установил Марек Дялога.

Таким образом, российская сборная потерпела первое поражение на ЧМ, который проходит в Риге. В стартовом матче турнира российские хоккеисты переиграли команду Чехии. Во втором матче группового этапа отечественная сборная разгромила Великобританию со счетом 7:1.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге. Турнир завершится 6 июня. Изначально матчи первенства также должна была принять Белоруссия.