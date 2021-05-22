Сборная России победила во втором матче подряд на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Риге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча против национальной команды Великобритании завершилась со счетом 7:1 в пользу отечественных хоккеистов. Заброшенными шайбами в составе сборной России отметились Антон Бурдасов (дубль), Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Павел Корнаухов, Андрей Кузьменко и Антон Слепышев.

В первом матче турнира сборная России одержала победу над командой Чехии. Встреча завершилась со счетом 4:3.

Следующий матч российская сборная проведет 24 мая в 16:15 по московскому времени. Отечественным хоккеистам будет противостоять команда Словакии.

Чемпионат мира проходит в Латвии. Турнир продлится до 6 июня.