Появилось видео победы сборной России над Чехией на ЧМ по хоккею

В сети появилось видео победы сборной России по хоккею над командой Чехии в стартовом матче чемпионата мира. Ролик доступен в YouTube-канале «Матч ТВ».

Отечественные хоккеисты переиграли оппонентов со счетом 4:3. Решающую шайбу забросил Михаил Григоренко за 19 секунд до конца основного времени матча.

22 мая российской команде предстоит встреча с командой Великобритании. Также в групповом этапе отечественная сборная соперничает со Швецией, Швейцарией, Словакией, Данией и Белоруссией.

Чемпионат мира проходит в Латвии. Турнир завершится 6 июня.