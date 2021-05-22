Главный тренер сборной Латвии по хоккею объяснил сенсационную победу над Канадой

Главный тренер сборной Латвии по хоккею Боб Хартли объяснил сенсационную победу над Канадой со счетом 2:0 в стартовом матче на чемпионате мира. Его слова приводит РИА Новости.

Хартли признался, что было легко замотивировать игроков на матч с командой Канады.

«Последние дни мы говорили о важности старта чемпионата мира против Канады. На самом деле это легкая игра, чтобы себя замотивировать. Матис Кивлениекс держал нас в игре, первый гол был очень важен, мы не хотели догонять соперника по счету. Лидерство в счете только помогло нам. Мы знали, как игра канадцев изменится в этих обстоятельствах», — пояснил тренер.

Ранее 21 мая сборная России одержала победу над командой Чехии со счетом 4:3 в первом матче на чемпионате мира по хоккею. Позже в сети появилось видео победы сборной России.

22 мая российской команде предстоит встреча с командой Великобритании. Также в групповом этапе отечественная сборная соперничает со Швецией, Швейцарией, Словакией, Данией и Белоруссией.

Чемпионат мира проходит в Латвии. Турнир завершится 6 июня.