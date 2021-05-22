Тренер сборной России прокомментировал разгромную победу над Великобританией

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал разгромную победу команды над Великобританией на чемпионате мира по хоккею в Риге. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист посчитал, что полезным в этом матче является использование большинства и возможность подготовиться к следующей встрече. Он добавил, что команда разбирает любого соперника, однако отметил, что наибольшее внимание уделяет игре в группе со Швецией.

Встреча против команды Великобритании завершилась со счетом 7:1 в пользу отечественных хоккеистов. Заброшенными шайбами в составе сборной России отметились Антон Бурдасов (дубль), Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Павел Корнаухов, Андрей Кузьменко и Антон Слепышев.

Следующий матч российская сборная проведет 24 мая в 16:15 по московскому времени. Отечественным хоккеистам будет противостоять команда Словакии.

Чемпионат мира проходит в Латвии. Турнир продлится до 6 июня.