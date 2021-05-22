Тренер сборной Великобритании по хоккею понадеялся на расслабленность россиян

Главный тренер сборной Великобритании по хоккею Питер Рассел поделился ожиданиями от матча второго тура чемпионата мира против России. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Специалист заявил, что считает подобные встречи уникальным опытом для своей команды. «Постараемся зарядить ребят хорошим настроем, чтобы они цеплялись за игру как можно дольше. Попробуем замедлить скорость русских, заставить их отбрасывать шайбу, а не делать передачи», — добавил Рассел.

Тренер британцев также выразил надежду, что россияне выйдут на матч сонными и расслабленными. Помимо этого, Рассел предположил, что соперник мог устать в предыдущей игре.

Сборная России 21 мая стартовала на чемпионате мира с победы над Чехией (4:3). С Великобританией команда Валерия Брагина сыграет в субботу, 22 мая. Игра начнется в 16:15 по московскому времени.