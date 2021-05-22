Третьяк оценил разгромную победу России над Великобританией на чемпионате мира

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил разгромную победу сборной России над Великобританией на чемпионате мира по хоккею в Риге. Его слова приводит РИА Новости.

Третьяк назвал матч отличным, а игру в звеньях слаженной. «Ребята почувствовали вкус голов. Главное — в матче с британцами нужно было в первом периоде решить вопрос с преимуществом в счете, и ребята справились. Сразу дали понять, кто есть кто», — заявил он.

Встреча против национальной команды Великобритании завершилась со счетом 7:1 в пользу отечественных хоккеистов. Заброшенными шайбами в составе сборной России отметились Антон Бурдасов (дубль), Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Павел Корнаухов, Андрей Кузьменко и Антон Слепышев.

Следующий матч российская сборная проведет 24 мая в 16:15 по московскому времени. Отечественным хоккеистам будет противостоять команда Словакии.

Чемпионат мира проходит в Латвии. Турнир продлится до 6 июня.