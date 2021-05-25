Пушков предрек гибель спорта из-за скандала с белорусским флагом

Член Совета Федерации Алексей Пушков предрек гибель спорта из-за скандала с заменой официального флага Белоруссии на бело-красно-белый флаг на хоккейном чемпионате мира в Риге. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По мнению сенатора, инциденты, в основе которых лежат политические решения, могут привести к непоправимым последствиям для профессионального спорта. «"Картонный" чемпионат по хоккею в Риге с условными "сборными" ознаменовался и крупным скандалом: власти Риги вывесили вместо флага Белоруссии бело-красно-белый флаг оппозиции. В ответ Минск выслал посла Латвии и всех дипломатов. Спорт скоро погибнет под напором политических игр», — написал Пушков.

В понедельник, 24 мая, на хоккейном чемпионате мира избавились от официального флага Белоруссии и заменили на бело-красно-белый флаг. Мэр Риги Мартиньш Стакис заменил государственную символику на месте, где были установлены флаги стран-участниц мирового первенства.

Белоруссию лишили права проведения чемпионата мира в январе этого года. Международная федерация хоккея объяснила решение неспособностью гарантировать безопасность участникам турнира и болельщикам.

В Белоруссии с 9 августа 2020 года продолжаются массовые протесты граждан, несогласных с официальными итогами президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко. 23 мая этого года белорусские силовики задержали главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, летевшего из Афин в Вильнюс. Самолет совершил экстренную посадку после сообщения о минировании, поступившего из аэропорта Минска.

Одним из символов протестов в Белоруссии является бело-красно-белый флаг, в 1991-1995 годах имевший статус государственного. На референдуме 1995-го большинство белорусов проголосовали за то, чтобы заменить его на красно-зеленый, напоминающий флаг Белорусской ССР.