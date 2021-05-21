МВД Белоруссии предложило включить БЧБ-флаг в список нацистской символики

МВД Белоруссии предложило включить в список нацистской символики бело-красно-белый флаг (бел. «бел-чырвона-белы сьцяг», БЧБ), под которым в стране проходили массовые акции протеста. Об этом сообщил замначальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (­ГУБОПиК) Михаил ­Бедункевич, передает «Интерфакс — Запад».

«Как потомки людей, воевавших и отдавших жизни за Победу, мы не можем просто так, равнодушно, взирать на символику предателей, — подчеркнул Бедункевич. — Поэтому в ближайшее время будем выступать с инициативой по включению в список нацистской символики БЧБ-флага, использовавшегося всеми коллаборационистскими организациями на территории ­БССР в годы оккупации».

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Представитель МВД подчеркнул, что пора поставить точку в этом вопросе, несмотря на попытки «замазать» проблему. «Люди просят. Когда готовилось Всебелорусское народное собрание, госорганы принимали просто вал обращений от граждан по принятию ужесточающих мер в отношении коллаборационистской символики!» — сказал Бедункевич.

Он уточнил, что флаг может использоваться в фильмах и театральных постановках, в архивной и музейной работе. «Но попытки ходить по улицам с БЧБ-флагами будут очень жестко пресекаться», — заключил замначальника ГУБОПиК.

В Белоруссии с августа прошлого года несколько месяцев продолжались массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Одним из символов протестов стал бело-красно-белый флаг. В 1991-1995 годах он был государственным флагом Белоруссии, но затем большинство граждан на референдуме проголосовали за то, чтобы заменить его на красно-зеленое знамя, напоминающее флаг Белорусской ССР.