Белоруску посадили на 20 суток за красно-белую «улыбку» на параде Победы

Чигуначенский районный суд Витебска приговорил к 20 суткам ареста 19-летнюю белоруску Ангелину Туровец за то, что она пришла на парад Победы в маске с белыми «зубами» и красным «языком». Об этом пишет «Витебская весна».

По данным издания, суд счел красно-белую «улыбку» на черной ткани негосударственной символикой, а девушку — виновной в организации пикета «для выражения своих социально-политических интересов». Как заявила на заседании обвиняемая, маску она носит с декабря 2020 года и впервые сталкивается с подобным решением. «Никто не делал мне никаких замечаний по этому поводу и не рекомендовал перестать носить эту маску», — сказала Туровец.

Она добавила, что пришла на площадь Победы лишь для того, чтобы взглянуть на парад вместе с другом, но почти сразу была задержана милицией. При этом к 18-летнему юноше у правоохранителей не было никаких претензий, его отпустили домой, а саму девушку оставили до суда в СИЗО на три дня. Аргументы Туровец судья сочла неубедительными и все ходатайства защиты отклонила.

Ранее сообщалось, что суд в Минске приговорил белоруса к 15 суткам ареста за то, что он вывесил в окне своей квартиры канадский флаг. Полиция заставила его написать объяснительную, почему он разместил на своем окне символику другой страны. Мужчина заверил, что сделал это, так как болел за канадскую сборную во время молодежного чемпионата мира по хоккею.

Одним из символов протестов в Белоруссии является бело-красно-белое знамя (бел. «бел-чырвона-белы сьцяг», БЧБ). В 1991-1995 годах оно было государственным флагом республики. На референдуме 1995-го большинство белорусов проголосовали за то, чтобы заменить его на красно-зеленое, напоминающий флаг Белорусской ССР. Лукашенко, принимавший в 1994-м президентскую присягу под бело-красно-белым флагом, считает, что тот напрямую связан с нацистами.