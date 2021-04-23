В Белоруссии красно-белую трубу ТЭЦ перекрасили в цвета государственного флага

Коммунальные службы в белорусском Бресте красно-белую трубу теплоэлектростанции из-за сходства с протестной символикой перекрасили в цвета государственного флага. Видеозапись работ опубликовал Telegram-канал «TUT.by новости».

На опубликованных кадрах видно, как рабочие наносят на объект орнамент, схожий с представленным на государственном флаге страны. Принадлежала ли данная инициатива руководству ТЭЦ или органам государственной власти, в настоящий момент неизвестно.

При этом, как отмечают журналисты, трубы электростанций и других промышленных объектов зачастую красят в красно-белую полоску исходя из международных стандартов авиационной безопасности.

Ранее сообщалось, что суд в Минске приговорил белоруса к 15 суткам ареста за то, что он вывесил в окне своей квартиры канадский флаг. Полиция заставила его написать объяснительную, почему он разместил на своем окне символику другой страны. Мужчина заверил, что сделал это так как болел за канадскую сборную во время молодежного чемпионата мира по хоккею.

Одним из символов протестов в Белоруссии является бело-красно-белое знамя (бел. «бел-чырвона-белы сьцяг», БЧБ). В 1991-1995 годах оно было государственным флагом республики. На референдуме 1995-го большинство белорусов проголосовали за то, чтобы заменить его на красно-зеленое, напоминающий флаг Белорусской ССР. Лукашенко, принимавший в 1994-м президентскую присягу под бело-красно-белым флагом, считает, что тот напрямую связан с нацистами.