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Белоруса посадили на 15 суток за канадский флаг в окне

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Фото: euroradio.pl

Суд в Минске приговорил белоруса к 15 суткам ареста за то, что он вывесил в окне своей квартиры канадский флаг, сообщает «Еврорадио».

По данным портала, арестованный проживал в квартире в центре Минска вместе с женой и с начала протестов в стране регулярно вывешивал в окне бело-красно-белый флаг, который используют сторонники белорусской оппозиции. В середине декабря, когда власти республики приравняли демонстрацию протестной символики к несанкционированной акции, супруги сняли флаг и заменили его на канадский.

Позже, в начале февраля, мужчину задержала милиция возле дома и доставила в участок. Там его заставили писать объяснительную, почему он разместил на своем окне флаг другой страны. «Муж объяснил это тем, что молодежный чемпионат по хоккею проходил в январе, и он болел за сборную Канады», — рассказала порталу жена арестованного Алеся.

Через несколько дней в квартиру супругов нагрянули силовики и снова забрали белоруса в отделение вместе с канадским флагом. Суд посчитал его виновным в неподчинении законным приказам сотрудника милиции и приговорил к административному аресту. «В рапорте сказано, что дома он оделся добровольно, сел в машину, а потом, как будто возле РОВД, отказался выходить из нее, уперся ногами и схватился за их форму», — добавила жена.

Ранее белорусская милиция задержала в лесу несколько десятков лыжников, посчитав, что они устроили акцию протеста. У них изъяли бело-красно-белые зонтики.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека погибли при столкновениях с силовиками.

Одним из символов протестов в Белоруссии является бело-красно-белое знамя (бел. «бел-чырвона-белы сьцяг», БЧБ). В 1991-1995 годах оно было государственным флагом республики. На референдуме 1995-го большинство белорусов проголосовали за то, чтобы заменить его на красно-зеленое, напоминающий флаг Белорусской ССР. Лукашенко, принимавший в 1994-м президентскую присягу под бело-красно-белым флагом, считает, что тот напрямую связан с нацистами.

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