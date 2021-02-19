Житель Белоруссии отсидел семь суток за рисунок флага на балконе

Житель белорусского города Витебск Владимир Пунько отсидел семь суток в изоляторе временного содержания за то, что нарисовал бело-красно-белый флаг на своем балконе. Об этом 19 февраля сообщает Tut.by.

Суд счел рисунок несанкционированным пикетом и признал Пунько виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

По словам Владимира, он нарисовал флаг на балконе в августе. В октябре на него составили протокол о нарушении правил благоустройства, однако местные власти не увидели в рисунке противозаконных действий, дело прекратили по истечении срока давности.

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В январе к Пунько снова пришли милиционеры. Сначала ему предложили просто закрасить флаг, а когда он отказался, забрали в изолятор, где и состоялся суд.

Ранее жительницу Гродно задержали и оштрафовали за белые штаны с красными лампасами.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Участники акций выходят на улицу с бело-красно-белыми флагами. Это полотно было государственным флагом республики в 1991-1995 годах. С 1 марта в стране вводится административная ответственность за использование бело-красно-белой символики.