В Белоруссии на допрос по делу о посте в соцсетях вызвали восьмилетнюю девочку

Следственный комитет (СК) Белоруссии вызвал на допрос по уголовному делу о посте в соцсетях восьмилетнюю девочку Анну Пекарскую. Автором публикации был ее отец Роман, пишет портал «Гродно.Life».

По словам мужчины, инцидент произошел в поселке Кореличи, где он прописан с семьей, несмотря на то что более десяти лет проживает за границей. «Я гражданин Беларуси, но с 2007 года живу за границей. Дочь 2012 года рождения, гражданка другой страны, но имеет временный вид на жительство в Беларуси», — заявил Пекарский.

Материалы по теме Так не победим Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко. Почему он обречен на неудачу? Красно-белые идут Кто воевал под флагом белорусской оппозиции и почему он так раздражает Лукашенко

Он пояснил, что узнал о возбуждении дела из-за комментария с критикой руководства страны в марте, однако так и не смог выяснить, по какой статье его обвиняют. «Вот все, кто прописан по этому адресу и вызван на допрос. Вызов отправили и моему отцу, инвалиду первой группы», — добавил автор поста. Фотографию повестки из СК белорус опубликовал на своей странице в Facebook.

Отмечается, что документ о вызове на допрос приняли родители Пекарского, после этого они также покинули страну из-за опасений за свою безопасность. Сам мужчина оценил действия следователей как «непрофессиональные», однако подчеркнул, что жаловаться на их работу сейчас не имеет смысла.

Ранее суд в Минске приговорил белоруса к 15 суткам ареста за то, что он вывесил в окне своей квартиры канадский флаг. Полиция заставила его написать объяснительную, почему он разместил на своем окне символику другой страны. Мужчина заверил, что сделал это так как болел за канадскую сборную во время молодежного чемпионата мира по хоккею.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека погибли при столкновениях с силовиками.