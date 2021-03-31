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Белоруску с БЧБ-флагом задержали за надругательство над советским памятником

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Белоруску, которая сидела с бело-красно-белым флагом на площади Победы в центре Минска, задержали за надругательство над советским памятником. Об этом сообщает официальный Telegram-канал «Милиция Минска».

По сообщению ведомства, в ходе «мониторинга глобальной сети интернет» сотрудники Партизанского РУВД нашли «ролик деструктивного характера», загруженный в сеть 25 марта.

На видео, прикрепленном к сообщению в Telegram-канале, девушка в белом платье сидит на мраморной плитке. Вскоре ее задержали сотрудники правоохранительных органов, материалы переданы на проверку в Партизанский районный отдел Следственного комитета Белоруссии.

На той же видеозаписи она стоит в кабинете с календарем, на котором написано «Управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома».

«Я, на волне протестных действий, необдуманно сняла и выложила ролик с БЧБ-флагом возле мемориального комплекса "площадь Победы". Необдуманно и раскаиваюсь. Присела пятой точкой на мемориал и раскаиваюсь в содеянных действиях. Не хотела бы такого, и не стану повторять. И никому не посоветую. Снимала на волне хайпа, подвергшись общему влиянию протеста. И выложила на этой же волне. На волне информационной, вот этой вот... движухе в Telegram-каналах, Instagram и в Tik-Tok, социальных сетях», — сказала задержанная.

22 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что под бело-красно-белыми флагами проводился геноцид белорусов во время Великой Отечественной войны. До этого он утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым за использование запрещенной символики гражданам будут выписывать крупные штрафы.

Одним из символов протестов в Белоруссии является бело-красно-белое знамя (бел. «бел-чырвона-белы сьцяг», БЧБ). В 1991-1995 годах оно было государственным флагом республики. На референдуме 1995-го большинство белорусов проголосовали за то, чтобы заменить его на красно-зеленое, напоминающий флаг Белорусской ССР. Лукашенко, принимавший в 1994-м президентскую присягу под бело-красно-белым флагом, считает, что тот напрямую связан с нацистами.

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