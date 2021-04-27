В Минске задержали мужчину за бело-красную коробку в окне

В отношении жителя Минска, 27-летнего Андрея Пархоменко составили протокол в милиции, согласно которому он якобы «принял участие в пикетировании, разместив бумажное полотно бело-красно-белого цвета на стекле балкона». Уточняется, что данным полотном оказалась коробка из-под телевизора LG. Об этом в своем Telegram-канале сообщает лишенный регистрации в Белоруссии правозащитный центр «Весна».

В ходе судебного заседания Пархоменко не признал вины. Он заявил, что эта коробка была оставлена прошлыми жильцами квартиры. В распоряжении суда есть черно-белое фото окна с описанным предметом. Несмотря на это, судья по Ленинскому району Минска Юлия Инчина попросила правоохранителей, задержавших мужчину, предоставить цветное видео. На нем судья заметила изображение, содержащее красные и белые цвета. Минчанин ответил, что это герб города Лепеля, на котором, помимо красного и белого, присутствуют еще желтый и синий цвета.

В настоящее время расследование инцидента продолжается, дело направлено судом на доработку.

Ранее стало известно, что суд Московского района Бреста на месяц арестовал мужчину, написавшего на стене дома цитату из молитвы «Отче наш» — «Но избави нас от лукавого».

В марте белоруску, сидевшую с бело-красно-белым флагом на площади Победы в центре Минска, также задержали сотрудники милиции за надругательство над советским памятником.