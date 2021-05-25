В Вильнюсе заменили флаг Белоруссии на бело-красно-белый

Мэрия Вильнюса заменила государственный флаг Белоруссии на оппозиционный бело-красно-белый из-за инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в аэропорту Минска, сообщает портал RuBaltic.

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Как пояснили ситуацию в министерстве иностранных дел республики, таким образом власти города решили поддержать действия Риги, которая ранее поступила аналогичным образом, вызвав возмущение белорусских властей.

В свою очередь мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс заявил, что своим жестом городская администрация выразила свое отношение к преследованию несогласных с президентом Александром Лукашенко и его администрацией. «Это отношение города и мэра к событиям в Беларуси, когда самолет совершил принудительную посадку, и в принципе был совершен теракт», — сказал градоначальник.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. После приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сведения о взрывном устройстве на борту не подтвердились. Позже белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.

Одним из символов протестов в Белоруссии является бело-красно-белое знамя (бел. «бел-чырвона-белы сьцяг», БЧБ). В 1991-1995 годах оно было государственным флагом республики. На референдуме 1995-го большинство белорусов проголосовали за то, чтобы заменить его на красно-зеленое, напоминающий флаг Белорусской ССР. Лукашенко, принимавший в 1994-м президентскую присягу под бело-красно-белым флагом, считает, что тот напрямую связан с нацистами.

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