В Германии призвали немедленно снять санкции против России

Санкции Евросоюза, введенные против России, следует немедленно снять. С таким призывом выступил сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла (Tino Chrupalla) в интервью РИА Новости.

По его словам, санкции наносят большой ущерб российской и немецкой сторонам. Вред антироссийских мер особенно сильно сказался на восточногерманских предпринимателях.

«Мир в Европе и во всем мире — одна из центральных целей "Альтернативы для Германии". Важную роль в этом играют хорошие отношения с Россией. Потому что для нас она принадлежит Европе. Поэтому санкционная политика в отношении России должна быть немедленно прекращена», — добавил Крупалла.

Политик добавил, что в его партии хотят способствовать международному взаимопониманию между русским и немецким народами. Крупалла считает это одним из личных приоритетов.

30 апреля Россия запретила въезд на свою территорию восьмерым гражданам Евросоюза и представителям европейских структур. В черный список попали председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, зампредседателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах, член делегации Франции в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Жак Мэр. Под санкциями оказалась и Оса Скотт — глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции. Кроме того, под ограничения попали граждане прибалтийских стран.

2 марта ЕС ввел ограничения в отношении высокопоставленных должностных лиц России из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).