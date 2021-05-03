Стали известны подробности визита постпреда России в ЕС

Представитель Евросоюза уведомил постоянного представителя России Владимира Чижова, что ЕС осуждает и отвергает санкции против европейских граждан. Подробности визита стали известны РИА Новости.

Отмечается также, что в ходе встречи обсуждалось решение об объявлении восьми граждан ЕС персонами нон грата.

О вызове Чижова в ЕС для выражения решительного протеста из-за российских санкций стало известно ранее 3 мая.

30 апреля Россия запретила въезд на свою территорию восьмерым гражданам Евросоюза и представителям европейских структур. В черный список попали председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, зампредседателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах, член делегации Франции в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Жак Мэр. Под санкциями оказалась и Оса Скотт — глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции. Кроме того, под ограничения попали граждане прибалтийских стран.

2 марта ЕС ввел ограничения в отношении высокопоставленных должностных лиц России из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).