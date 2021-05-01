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Российского посла вызвали в МИД Швеции

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российского посла вызвали в МИД Швеции из-за санкций Москвы в отношении политиков Евросоюза. Об этом в субботу, 1 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство France-Presse (AFP).

По словам официального представителя шведского МИД, ведомство собирается выразить протест в связи с ответными мерами, введенными РФ. Швеция считает, что российские санкции «не обоснованы, юридически не ясны и выражают политические мотивы».

30 апреля Россия официально запретила въезд на свою территорию восьмерым гражданам Евросоюза и представителям европейских структур. Указывается, что меры приняты в ответ на ограничения, введенные европейской стороной против шестерых россиян 2 и 22 марта. В МИД России заявили, что подобные ограничения ЕС нелегитимны.

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