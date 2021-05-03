Постпреда России вызвали в ЕС из-за санкций

Европейская комиссия вызвала постоянного представителя России Владимира Чижова для выражения решительного протеста из-за российских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель посчитал «неприемлемыми» российские санкции против представителей ЕС и осудил решение Москвы запретить въезд на российскую территорию восьми гражданам Европейского союза. Он также подчеркнул, что санкции России против еврочиновников не помешают ЕС «привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека».

30 апреля Россия запретила въезд на свою территорию восьмерым гражданам Евросоюза и представителям европейских структур. В черный список попали председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, зампредседателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах, член делегации Франции в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Жак Мэр. Под санкциями оказалась и Оса Скотт — глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции. Кроме того, под ограничения попали граждане прибалтийских стран.

2 марта ЕС ввел ограничения в отношении высокопоставленных должностных лиц России из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).