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В Совфеде прокомментировали санкции ЕС против России

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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что санкции Евросоюза против России выгодны для США. Об этом сообщает RT.

«Американцы преследуют здесь две цели, сразу двух зайцев убивают: во-первых, не дают возможности самой Европе развиваться, они всегда видели в Европе, особенно в объединенной, конкурента, а во-вторых, как бы наносят ущерб России», — отметил сенатор.

Джабаров добавил, что санкции против России наносят урон экономикам европейских государств. По его словам, в связи с этим многие страны Западной Европы выступают против запрета «Северного потока-2» и отключения России от SWIFT.

2 марта ЕС ввел ограничения в отношении «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). 22 марта Брюссель ввел санкции против 11 человек, в том числе граждан России, Китая и Ливии, за нарушения прав человека.

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