В Совфеде прокомментировали санкции ЕС против России

Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что санкции Евросоюза против России выгодны для США. Об этом сообщает RT.

«Американцы преследуют здесь две цели, сразу двух зайцев убивают: во-первых, не дают возможности самой Европе развиваться, они всегда видели в Европе, особенно в объединенной, конкурента, а во-вторых, как бы наносят ущерб России», — отметил сенатор.

Джабаров добавил, что санкции против России наносят урон экономикам европейских государств. По его словам, в связи с этим многие страны Западной Европы выступают против запрета «Северного потока-2» и отключения России от SWIFT.

2 марта ЕС ввел ограничения в отношении «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). 22 марта Брюссель ввел санкции против 11 человек, в том числе граждан России, Китая и Ливии, за нарушения прав человека.