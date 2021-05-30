Нежеланный в России глава Европарламента захотел новых санкций против Москвы

Председатель Европарламента Давид Мария Сассоли захотел ввести против России новые санкции. Об этом он заявил журналистам группы Funke, передает немецкий портал T-online.

По его мнению, после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair над Белоруссией Евросоюз должен ужесточить санкции против российских чиновников. Также чиновник, объявленный в России нежеланной персоной, заявил о необходимости« установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ».

Сассоли также отметил, что между Брюсселем и Москвой в данный момент сложились «очень напряженные» отношения.

30 апреля Россия запретила въезд на свою территорию восьмерым гражданам Евросоюза и представителям европейских структур. Среди прочих, в черный список попали председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, зампредседателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах, член делегации Франции в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Жак Мэр.

23 мая пассажирский лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в столице республики из-за сообщений о минировании. После приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту создателя и бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.