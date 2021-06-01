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В МИД рассказали о «страшной правде» вокруг слежки США за Меркель

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась о ситуации вокруг слежки Дании и США за канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне кажется, что правда намного страшнее того, что сейчас единично появляется в СМИ», — рассказала дипломат. Она подчеркнула, что руководство НАТО и Евросоюза замалчивает подробности об инциденте. По мнению представителя МИД, ситуация имеет страшные последствия для стран Североатлантического альянса.

31 мая газета Süddeutsche Zeitung писала о слежке Агентства национальной безопасности США за Меркель и Штайнмайером. По данным издания, спецслужбы Дании предоставили американцам доступ на специальную станцию около Копенгагена, откуда велась прослушка. Газета отмечает, что с этой станции можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров. Таким образом, США вели слежку за МИД и Минфином Дании, а также за одним из предприятий военно-промышленного комплекса.

В правительстве Германии сообщили, что не знали о возможной слежке из Дании. Представитель кабмина заявил, что Ангеле Меркель об этой ситуации стало известно из материала, собранного изданием. От дальнейших комментариев в правительстве отказались.

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