Захарова назвала безответственностью запрет на полеты над Белоруссией

Представитель МИД России Мария Захарова назвала «полной безответственностью» запрет на авиаперелеты над Белоруссией. Таким мнением она поделилась на своей странице в Facebook.

Захарова отметила, что из-за подобных инициатив страдают в первую очередь обычные люди. «То, что натворили западники, введя запрет на полеты через воздушное пространство Белоруссии по политическим мотивам, полная безответственность, ставящая под угрозу безопасность пассажиров», — прокомментировала ситуацию Захарова.

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Она добавила, что подобные действия Брюсселя на самом деле никак не помогут установлению безопасности, это лишь «мнимые меры».

Ранее часть стран приостановили полеты в Белоруссию и запретили летать к ним белорусским самолетам, в других государствах авиакомпаниям рекомендовали не заходить в воздушное пространство республики. На данный момент авиасообщение ограничили Украина, Великобритания, Литва, Латвия (перевозчик AirBaltic), Сингапур (Singapore Airlines), Германия (Lufthansa), Нидерланды (KLM), Франция (Air France), Финляндия (Finnair), Австрия (Austrian Airlines), Польша (LOT), Испания (Iberia), Япония (All Nippon Airways), Эстония, Швеция.

Также Европейский союз принял решение запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран и осуществлять рейсы в аэропорты стран ЕС. Саммит глав государств Евросоюза призвал Международную организацию гражданской авиации (ICAO) провести расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Белоруссии и пообещал в ускоренном порядке ввести новые санкции против Минска.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан. Глава международной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал международного расследования инцидента с вынужденной посадкой воздушного судна.