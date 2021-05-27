МИД России заявил о защите прав арестованной в Белоруссии россиянки

МИД России занимается защитой прав россиянки Софии Сапеги, арестованной в Белоруссии. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает радиостанция «Эхо Москвы».

«Мы делаем все, чтобы ее права были защищены, и находимся в контакте с белорусской стороной, сначала для того, чтобы получить к ней доступ, сейчас — для того, чтобы отслеживать ситуацию. Наша задача сделать так, чтобы наша гражданка и ее права были защищены. И мы это делаем», — приводит радиостанция слова Захаровой.

Ранее 27 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Сапеги имеется белорусский вид на жительство.

Задержанные в Минске Роман Протасевич и София Сапега летели из Афин в Вильнюс, и самолет был вынужден экстренно приземлиться в белорусской столице из-за сообщения диспетчеров о заложенной на борту бомбе. Для сопровождения лайнера в воздух был поднят истребитель МиГ-29.

Девушка была арестована на два месяца. Вечером 25 мая появилось видео, на котором она говорит, что была редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публиковал данные о силовиках. Стало известно, что россиянка подозревается в организации массовых беспорядков. Позже выяснилось, что ей могут предъявить обвинение по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной розни.